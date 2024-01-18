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Минздрав обнародовал правила регистрации в системе e-resept

Минздрав обнародовал правила регистрации в системе e-resept Министерство здравоохранения обнародовало правила регистрации в системе электронных рецептов (e-resept).
Здоровье
18 января 2024 г. 14:22
Минздрав обнародовал правила регистрации в системе e-resept

Министерство здравоохранения обнародовало правила регистрации в системе электронных рецептов (e-resept).

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоинструкции Министерства здравоохранения.

Граждане в первую очередь должны пройти регистрацию в "Asan login". На следующем этапе пользователь должен выбрать из списка пункт "пациент" и завершить регистрацию.

Система также позволяет найти информацию о любом лекарственном препарате, в том числе узнать страну-производителя, рекомендации по приему, цена и т. д.

Отметим, что 16 января в Азербайджане состоялась презентация электронного рецепта.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоElektron resept üçün qeydiyyatdan keçmə qaydaları açıqlanıb

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