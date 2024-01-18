Минздрав обнародовал правила регистрации в системе e-resept

Министерство здравоохранения обнародовало правила регистрации в системе электронных рецептов (e-resept).

Министерство здравоохранения обнародовало правила регистрации в системе электронных рецептов (e-resept).

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоинструкции Министерства здравоохранения.

Граждане в первую очередь должны пройти регистрацию в "Asan login". На следующем этапе пользователь должен выбрать из списка пункт "пациент" и завершить регистрацию.

Система также позволяет найти информацию о любом лекарственном препарате, в том числе узнать страну-производителя, рекомендации по приему, цена и т. д.

Отметим, что 16 января в Азербайджане состоялась презентация электронного рецепта.