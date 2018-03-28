Минздрав обнародовал эпидемиологическую ситуацию в связи с туберкулезной инфекцией

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане эпидемиологическая ситуация в связи с туберкулезной инфекцией стабильна.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Согласно информации, в прошлом году в стране случаи заражения туберкулезом составили 39,8 на каждые 100 000 населения.

"Кроме того, в 2016 году в мире обнаружено и зарегистрировано 6,3 млн новых больных туберкулезом. Страны, где туберкулез распространен больше всего, - Индия, Индонезия, Китай, Пакистан и Филиппины. Среди 6,3 млн новых больных туберкулезом 490 000 устойчивы к медикаментозному лечению. Устойчивый к медикаментозному лечению туберкулез остается опасностью, растущей из года в год", - сообщили в министерстве.