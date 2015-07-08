Минздрав обнародовал число частных медицинских учреждений, закрытых в этом году

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения провело проверки в частных медицинских учреждениях.

Как сообщили Report, в некоторых частных клиниках выявлены нарушения закона и в отношении ряда предпринимательских субъектов предприняты административно-принудительные меры.

Согласно информации, в результате проверок, проведенных в первом полугодии этого года, приостановлена деятельность (до установленной даты) 6 частных медицинских учреждений (ООО "VİP Dental", ООО "Loğman Klinikası", ООО "İnvitro", ООО "Starmed", учреждение "Faiq-96", ООО "Nihat Klinikası").

В трех частных медучреждениях (ООО "Zaman Tibb Mərkəzi", ООО "Assmed", частный медицинский центр "Medservis") из приложений выданных специальных разрешений (лицензий) стационарное обслуживание полностью исключено и оставлено только поликлиническое обслуживание.

В отношении 28 оказывающих медицинские услуги частных медучреждений и физических лиц, которые функционировали без лицензий или их деятельность не соответствовала лицензии, применены штрафы в соответствии со ст. 64.1 и 65.3.1 Кодекса административных правонарушений.