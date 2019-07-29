Минздрав о состоянии здоровья пострадавших в результате наезда поезда на такси в Баку

Минздрав сообщил о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате наезда поезда на такси в поселке Зиря (на дороге Гала).

Как сообщили Report в министерстве, во время происшествия пострадали 4 человека.

Получившая закрытую черепно-мозговую травму и переломы верхних конечностей 22-летняя девушка и 20-летний парень, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, доставлены в 3-ю городскую клиническую больницу. Их состояние остается тяжелым.

У другого потерпевшего, 38-летнего мужчины, повреждена левая рука, у 33-летнего мужчины - травма левого плеча и левой голени. Им на месте была оказана медицинская помощь, так как мужчины отказались ехать в больницу.