Минздрав о вооруженном инциденте в Баку

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию в связи с вооруженным инцидентом в Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в результате вооруженного инцидента, произошедшего в Ясамальском районе, были госпитализированы двое мужчин.

"22 декабря в 23:30 в Клинический медцентр №1 был доставлен 30-летний мужчина с диагнозом непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки, а в 00:40 – 32-летний мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правого бедра.

Обоим пострадавшим врачами была оказана необходимая медпомощь, их состояние оценивается как среднетяжелое", - сообщили в министерстве.