Минздрав о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Утверждение о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию, необоснованны.

Утверждение о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию, необоснованны.

Как передает Report, об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Гусейн Габулов.

По его словам, в настоящее время есть много примеров того, что вакцинированные женщины успешно зачали ребенка: "Также было проведено исследование среди добровольцев из числа женщин, готовящихся к зачатию. Эти исследования также показали ложность утверждений о воздействии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин".

Эксперт добавил, что в мировой практике много женщин были вакцинированы в период вынашивания ребенка и родили здоровых детей.