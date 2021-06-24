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Минздрав о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Минздрав о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию Утверждение о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию, необоснованны.
Здоровье
24 июня 2021 г. 12:36
Минздрав о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Утверждение о том, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию, необоснованны.

Как передает Report, об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Гусейн Габулов.

По его словам, в настоящее время есть много примеров того, что вакцинированные женщины успешно зачали ребенка: "Также было проведено исследование среди добровольцев из числа женщин, готовящихся к зачатию. Эти исследования также показали ложность утверждений о воздействии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин".

Эксперт добавил, что в мировой практике много женщин были вакцинированы в период вынашивания ребенка и родили здоровых детей.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 peyvəndi sonsuzluğa səbəb olur?

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