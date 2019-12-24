Минздрав о состоянии ребенка, найденного на улице в Гяндже

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии новорожденного мальчика, найденного на улице в Гяндже.

Как сообщили Report в министерстве, состояние младенца нормальное.

"3-4-дневный новорожденный, найденный жителями Гянджи на улице, был доставлен в Гянджинскую городскую детскую больницу №2. Каких-либо физических дефектов у ребенка не обнаружено, его состояние удовлетворительное. На данный момент младенец находится под присмотром медиков. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы", - отметили в министерстве.