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Минздрав о состоянии ребенка, найденного на улице в Гяндже

Минздрав о состоянии ребенка, найденного на улице в Гяндже

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии новорожденного мальчика, найденного на улице в Гяндже.

Как сообщили Report в министерстве, состояние младенца нормальное. 

"3-4-дневный новорожденный, найденный жителями Гянджи на улице, был доставлен в Гянджинскую городскую детскую больницу №2. Каких-либо физических дефектов у ребенка не обнаружено, его состояние удовлетворительное. На данный момент младенец находится под присмотром медиков. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы", - отметили в министерстве.     

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