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Минздрав о состоянии пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак"

​Минздрав о состоянии пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак"

Общее число обратившихся за медпомощью в результате пожара в одном из складов на территории торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе города Баку составило 16 человек.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, шестерым пострадавшим была оказана помощь на месте.

В министерстве отметили, что остальные 10 человек были доставлены в Клинический медицинский центр № 1: "Один из них - сотрудник торгового центра, остальные - принимавшие участие в тушении пожара сотрудники МЧС и МВД. После оказания медицинской помощи все обратившиеся были отпущены домой".

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