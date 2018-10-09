Минздрав о состоянии пострадавших при столкновении автобуса и поезда в Бина

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Состояние пострадавшей в результате столкновения маршрутного автобуса №160 и поезда Айгюн Мамедовой 1983 г.р., размещенной в тяжелом состоянии в Клиническом медцентре, улучшается благодаря усилиям врачей".
Об этом Report сообщила специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
Она сказала, что лечение пациентки продолжается в реанимационном отделении Клинического медцентра.
Представитель министерства добавила, что в Городской клинической больнице №3 осталось 8 человек: "Один из них в реанимации. В научно-исследовательском институте травматологии лечится один человек. Его здоровье в порядке".
Отметим, что 1 октября регулярный пассажирский маршрутный автобус №160 с государственным регистрационным номером 10-TG-106 столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в поселке Бина Хазарского района. В результате инцидента два человека погибли, 40 были госпитализированы. Среди пострадавших 5 малолетних детей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости