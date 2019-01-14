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    Минздрав о состоянии мужчины, облившего себя бензином перед отделением полиции

    © Report

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Состояние человека, совершившего в Баку перед полицейским отделением самоподжог, остается тяжелым.

    Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

    В министерстве отметили, что совершивший самоподжог Тарлан Исламов 1985 г.р. получил ожоги 65% тела. 

    Т.Исламов размещен в ожоговом отделении, действующем при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева: "Также обожжены дахательные пути, обгорели различные части тела мужчины. Он продолжает лечение в реанимационном отделении с диагнозом ожог третьей степени, его состояние тяжелое".

    Отметим, что Т.Исламов совершил самоподжог, облившись бензином перед зданием 40-го отделения полиции в поселке Сулутепе.

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