Минздрав о состоянии мужчины, облившего себя бензином перед отделением полиции

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Состояние человека, совершившего в Баку перед полицейским отделением самоподжог, остается тяжелым.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

В министерстве отметили, что совершивший самоподжог Тарлан Исламов 1985 г.р. получил ожоги 65% тела.

Т.Исламов размещен в ожоговом отделении, действующем при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева: "Также обожжены дахательные пути, обгорели различные части тела мужчины. Он продолжает лечение в реанимационном отделении с диагнозом ожог третьей степени, его состояние тяжелое".

Отметим, что Т.Исламов совершил самоподжог, облившись бензином перед зданием 40-го отделения полиции в поселке Сулутепе.