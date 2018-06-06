Минздрав о пострадавших во время вчерашнего землетрясения

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения распространило информацию о пострадавших во время вчерашнего землетрясения в Загатальском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, по причине стресса и истерики среди людей после землетрясения, в отделение скорой помощи Гахской и Загатальской центральных районных больниц поступило в целом 31 обращение.

Сообщается, что 63-летний житель села Гоям Загатальского района Солтан Гандахов перенес стресс в результате землетрясения. У С.Гандахова повысилось кровяное давление. Он перенес инсульт и скончался. По информации, С.Гандахов до этого находился на учете Загатальского кардиологического диспансера. 13-летняя жительница города Гах Гюляр Дурмушзаде при попытке убежать во время землетрясения упала и подвернула ногу. Размещенной в Гахскую ЦРБ Г.Дуршумзаде оказана необходимая медпомощь.