Минздрав о получении взятки врачом в Гусарском районе

Министерство здравоохранения прокомментировало распространившийся видеоролик, в котором врач Гусарской центральной районной больницы берет у гражданина взятку.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что вопрос расследован.

"Врачу дали 3 маната. Деньги врачу передал один, а видеоматериал снял другой человек. Давшее деньги лицо не является жалобщиком. Несмотря на это, ведется внутреннее расследование. В отношении врача будут приняты соответствующие меры", - сказали в министерстве.