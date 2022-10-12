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Минздрав о нехватке медикаментов 

Минздрав о нехватке медикаментов  В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали отсутствие в продаже ряда медикаментов в стране.
Здоровье
12 октября 2022 г. 10:52
Минздрав о нехватке медикаментов 

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали отсутствие в продаже ряда медикаментов в стране.

Как сообщили Report в Центре аналитической экспертизы министерства, “Адреналин - здоровье”, “Адреналин-Дарница”, “Penepin” и “Penepin Jr” (последние два являются также адреналинсодержащими препаратами) зарегистрированы в госреестре.

Отмечено, что любая компания может беспрепятственно ввозить эти препараты в страну: "После прохождения экспертизы в нашей лаборатории нет никаких препятствий для дачи разрешения на продажу этих медикаментов на территории страны. Что касается их отсутствия в аптеках, то этот вопрос не входит в компетенцию Минздрава и Центра аналитической экспертизы. Лекарства в страну ввозят частные компании".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi apteklərdə dərman qıtlığının yaranmasına münasibət bildirib

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