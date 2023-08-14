Минздрав: Новый штамм коронавируса не вызывает тяжелых заболеваний

Нет никаких доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать более тяжелое заболевание.

Нет никаких доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать более тяжелое заболевание.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, появление нового варианта EG.5 штамма коронавируса "Омикрон", в том числе образование новых штаммов вируса, связано с его мутациями: "Это тоже естественный процесс и этап эволюции вируса. Практика показывает, что хотя новый штамм превосходит предыдущий по своей способности инфицировать и связанной с этим скорости распространения, его способность вызывать тяжелые заболевания значительно ослаблена".

T.Эйвазов оценил новый подтип штамма "Омикрон", впервые обнаруженного в феврале этого года как вариант, представляющий интерес: "Из еще двух вариантов, которые в настоящее время находятся в этом статусе, уровень распространенности XBB.1.5 понижается, а уровень распространенности XBB.1.16 остается стабильным. Иммунитет, возникающий в результате вакцинации большей части населения мира и перенесения инфекции, в той или иной степени защищает их. Интерес к варианту EG 5 вызван именно увеличением числа зараженных этим штаммом за последний период. Такая ситуация пока наблюдается в основном в США, Европе и западной части Тихого океана. Официальные лица ВОЗ прогнозируют, что эта тенденция сохранится и достигнет своего пика осенью и этот штамм станет доминирующим. Однако сообщается, что общий уровень опасности невелик".

Инфекционист сказал, что смертность от Сovid-19 также продолжает снижаться.