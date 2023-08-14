Минздрав: Новый штамм коронавируса не вызывает тяжелых заболеваний

Нет никаких доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать более тяжелое заболевание.
Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.
По его словам, появление нового варианта EG.5 штамма коронавируса "Омикрон", в том числе образование новых штаммов вируса, связано с его мутациями: "Это тоже естественный процесс и этап эволюции вируса. Практика показывает, что хотя новый штамм превосходит предыдущий по своей способности инфицировать и связанной с этим скорости распространения, его способность вызывать тяжелые заболевания значительно ослаблена".
T.Эйвазов оценил новый подтип штамма "Омикрон", впервые обнаруженного в феврале этого года как вариант, представляющий интерес: "Из еще двух вариантов, которые в настоящее время находятся в этом статусе, уровень распространенности XBB.1.5 понижается, а уровень распространенности XBB.1.16 остается стабильным. Иммунитет, возникающий в результате вакцинации большей части населения мира и перенесения инфекции, в той или иной степени защищает их. Интерес к варианту EG 5 вызван именно увеличением числа зараженных этим штаммом за последний период. Такая ситуация пока наблюдается в основном в США, Европе и западной части Тихого океана. Официальные лица ВОЗ прогнозируют, что эта тенденция сохранится и достигнет своего пика осенью и этот штамм станет доминирующим. Однако сообщается, что общий уровень опасности невелик".
Инфекционист сказал, что смертность от Сovid-19 также продолжает снижаться.