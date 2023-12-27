Минздрав: Нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане

13:09

У Минздрава нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане.

Об этом Report заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Инфекционист рассказал, что быстро распространяемый в США штамм JN1 является подтипом омикрона: "От своего предшественника - штамма пирола он отличается только степенью контагиозности. Всемирная организация здравоохранения пока оценивает этот подтип как "представляющий интерес". Не подтверждено, что он спровоцирует более серьезные осложнения. Напротив, в последнее время, несмотря на рост числа случаев заражения в некоторых странах, наблюдается снижение показателей смертности. Данных о распространении этого подтипа вируса в Азербайджане нет".