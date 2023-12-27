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Минздрав: Нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане

Минздрав: Нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане 13:09
Здоровье
27 декабря 2023 г. 13:55
Минздрав: Нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане

У Минздрава нет данных о распространении нового штамма COVID-19 в Азербайджане.

Об этом Report заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Инфекционист рассказал, что быстро распространяемый в США штамм JN1 является подтипом омикрона: "От своего предшественника - штамма пирола он отличается только степенью контагиозности. Всемирная организация здравоохранения пока оценивает этот подтип как "представляющий интерес". Не подтверждено, что он спровоцирует более серьезные осложнения. Напротив, в последнее время, несмотря на рост числа случаев заражения в некоторых странах, наблюдается снижение показателей смертности. Данных о распространении этого подтипа вируса в Азербайджане нет".

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Версия на английском языке Ministry: No information about spread of new strain of COVID-19 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "COVID-19-un yeni ştamının Azərbaycanda yayılması haqqında məlumat yoxdur"

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