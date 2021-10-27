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Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача

Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача "Осенью и зимой иммунитет у людей ослабевает. Начало очных занятий в школах и увеличение числа детей, идущих в детские сады, повлияли на рост заболеваемости коронавирусом".
Здоровье
27 октября 2021 г. 15:47
Минздрав: Нельзя давать детям витамины без консультации врача
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"Осенью и зимой иммунитет у людей ослабевает. Начало очных занятий в школах и увеличение числа детей, идущих в детские сады, повлияли на рост заболеваемости коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявила советник отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По ее словам, правильное и здоровое питание являются залогом крепкой иммунной системы у детей: "Младенцам необходимо как можно больше питаться грудным молоком, а взрослым нужна сбалансированная система питания. С маленькими детьми нужно много времени проводить на свежем воздухе".

Представитель министерства отметила, что нельзя давать детям витамины без консультации с врачом: "Прием витаминов без назначения врача может вызвать осложнения. Родители полагают, что давая витамины своему ребенку они смогут укрепить его иммунную систему. Но есть витамины, которые имеют свойство накапливаться в организме, что чревато серьезными последствиями. Обычно, по этой причине наблюдаются гастрит и расстройства желудочно-кишечного тракта".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Həkim məsləhəti olmadan uşaqlara vitamin vermək olmaz"

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