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Минздрав назвал симптомы неврологических заболеваний у новорожденных

Минздрав назвал симптомы неврологических заболеваний у новорожденных 11:05 Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, врач-педиатр Лейла Рагимова назвала симптомы неврологических заболеваний у новорожденных.
Здоровье
4 августа 2023 г. 11:28
Минздрав назвал симптомы неврологических заболеваний у новорожденных

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, врач-педиатр Лейла Рагимова назвала симптомы неврологических заболеваний у новорожденных.

Как сообщает Report, она отметила, что поражение нервной системы может возникнуть на различных этапах развития ребенка, начиная с внутриутробного периода, когда идет закладка и формирование головного и спинного мозга.

По словам врача, после рождения причинами неврологических заболеваний у детей являются острый или хронический стресс, переутомление, инфекции, травмы, опухоли: "К частым патологиям у детей относятся нарушения сна, головные боли, задержка речевого и психического развития, судороги и различные неврозы".

"В первую очередь хочу отметить, что неонатальный период является решающим периодом адаптации малыша к окружающей среде. Период новорожденности или неонатальный период протекает с момента перерезания пуповины и до 28 дня жизни. При нормальном физиологическом течении беременности и без осложнений родов основное обследование новорожденных проводит врач-неонатолог. Если обнаруживаются неврологические симптомы, то неонатолог направляет малыша к неврологу. Родители также могут сами наблюдать неврологические симптомы. В этот период у ребенка отмечаются приступы цианоза (синюшность кожного покрова при плаче), нарушения сна, деформация шеи (кривошея), нарушения мышечного тонуса (у ребенка наблюдается низкая активность, либо, наоборот, он бывает очень напряженным), выпячивание родничка, судороги и другие подобные признаки могут быть симптомами неврологических заболеваний", - сказала Рагимова.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi yeni doğulan uşaqlarda nevroloji problemlərin əlamətlərini açıqlayıb

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