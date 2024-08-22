Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая с подозрением на оспу обезьян

В Министерстве здравоохранения Азербайджана подтвердили, что на сегодняшний день на территории страны не зарегистрировано ни одного случая с подозрением на оспу обезьян.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана подтвердили, что на сегодняшний день на территории страны не зарегистрировано ни одного случая с подозрением на оспу обезьян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В этом направлении проводится строгий эпидемиологический контроль в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, имеются соответствующие ресурсы для выявления, диагностики и лечения лиц с подозрением на инфекцию", - сообщили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что оспа обезьян – очень редкое зоонозное вирусное заболевание, которое передается человеку преимущественно от животных.

"Инкубационный период заболевания может меняться от 5-ти до 21-го дня. Заболевание обычно длится 2-4 недели. Катаральные явления, отмечаемые в начальном периоде (лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов), в дальнейшем переходят в период высыпания. Высыпания, находясь на одинаковой стадии развития, покрывают все тело. Сыпь, сохраняющаяся несколько дней, заживает с одновременным образованием струпа и рубцовой ткани на его месте.

Инфекция передается от человека человеку через поврежденную кожу и слизистые оболочки в результате длительного тесного контакта", - говорится в информации.

Ведомство отмечает, что больной человек или лица, контактировавшие с ним, не считаются заразными до появления клинических симптомов.

"Оспа обезьян обычно является самоограничивающимся заболеванием, т.е. неосложненные случаи не требуют какого-либо лечения. Поскольку у большинства пациентов оспа обезьян протекает в легкой форме, достаточно симптоматического лечения", - добавили в Минздраве.