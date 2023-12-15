Минздрав: Корь - одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцины

Корь – одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцинации.

Корь – одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцинации.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом НИИ медицинской профилактики Минздрава, врач-инфекционист Афет Акберова.

"Наиболее восприимчивым к кори контингентом являются дети дошкольного и школьного возраста. Несмотря на то, что возбудитель заболевания малоустойчив во внешней среде (разрушается примерно за 2 часа), заражение происходит воздушно-капельным путем.

Если вероятность заражения корью составляет 95-96% у людей, не переболевших этим заболеванием и не привитых, то антитела, образующиеся в организме у получивших 2 дозы вакцины, обеспечивают защиту от вируса на длительное время. Комбинированная трехкомпонентная вакцина КПК, применяемая в Азербайджане и привезенная в нашу страну министерством здравоохранения, представляет собой прививку не только от кори, но и против таких вирусных заболеваний, как эпидемический паротит и краснуха. К сожалению, к росту заболеваемости корью приводит и тот факт, что некоторые родители по разным причинам отказываются от вакцинации своих детей", - отметила Афет Акберова.

Инфекционист отметила, что заболевший корью заразен для контактировавших с ним в конце катарального (с гриппоподобными симптомами) периода и в первые дни появления сыпи: "Это связано с максимальной концентрацией вируса в крови в этот период. С третьего дня высыпания количество вируса уменьшается. С момента снижения заразности в крови начинают образовываться антитела, в результате чего у людей с заболеванием вырабатывается иммунитет, который сохраняется на всю жизнь. Таким образом, случаи повторного заражения могут составлять всего 0,5-1,0%".

Афет Акберова сказала, что корь – одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. С помощью активной иммунизации можно защититься от этого заболевания и его осложнений: "Поскольку вирус поражает дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, осложнения могут проявиться в органах, входящих в эти системы. Так, вторичная бактериальная инфекция также играет роль в развитии таких осложнений, как серозный менингит (воспалительное заболевание головного мозга), менингоэнцефалит, синусит, ларингит, трахеобронхит, отит, евстахиит, пневмония и др. Процент возникновения этих осложнений особенно высок у людей, входящих в группу риска.

При появлении симптомов заболевания рекомендуется изолироваться от окружающих, соблюдать правила гигиены, правильного питания, постельного режима и находиться под наблюдением врача. При контакте с заразившимся корью рекомендуется вакцинация в течение 72 часов или не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека (нормальный или противокоревой).

Хочу отметить, что корь – одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. С помощью активной иммунизации можно защититься от этого заболевания и его осложнений".

Инфекционист призвала родителей быть предельно внимательными к своему здоровью и здоровью своих детей.