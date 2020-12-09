Минздрав Канады одобрил использование вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства, где в разделе "Вакцинация от коронавируса" напротив данных о вакцине компании Pfizer и BioNTech появилась надпись: "одобрено 9 декабря 2020 года".

"Минздрав Канады одобрил использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech после тщательного и независимого анализа, - говорится в сообщении ведомства в Twitter. - Министерство здравоохранения установило, что вакцина соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и качества".