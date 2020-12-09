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Минздрав Канады одобрил использование вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

Минздрав Канады одобрил использование вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Здоровье
9 декабря 2020 г. 20:52
Минздрав Канады одобрил использование вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства, где в разделе "Вакцинация от коронавируса" напротив данных о вакцине компании Pfizer и BioNTech появилась надпись: "одобрено 9 декабря 2020 года".

"Минздрав Канады одобрил использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech после тщательного и независимого анализа, - говорится в сообщении ведомства в Twitter. - Министерство здравоохранения установило, что вакцина соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и качества".

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