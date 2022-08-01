О нас

Минздрав: Инкубационный период при оспе обезьян может длиться 21 день

Минздрав: Инкубационный период при оспе обезьян может длиться 21 день Инкубационный период при заражении оспой обезьян может длиться от 6 до 13 дней, порой до 21 дня.
Здоровье
1 августа 2022 г. 15:41
Минздрав: Инкубационный период при оспе обезьян может длиться 21 день

Инкубационный период при заражении оспой обезьян может длиться от 6 до 13 дней, порой до 21 дня.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Центра по контролю за особо опасными инфекциями Минздрава Рита Исмайлова.

Она сказала, что в период заражения (продолжительность 0-5 дней) могут наблюдаться высокая температура, сильная головная боль, лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), боли в спине, миалгия (мышечные боли), сильная астения (слабость).

Говоря о первых проявлениях оспы обезьян, она отметила, что высыпания на коже начинаются через 1-3 дня после повышения температуры тела: "Сыпь преимущественно появляется на лице и конечностях. 95 процентов сыпи наблюдается в основном на лице. В 75 процентах случаев сыпь поражает ладони и подошву ног. Кроме того, высыпания наблюдаются и в слизистой оболочке полости рта (70 процентов), на половых органах (30 процентов), конъюнктиве (20 процентов), а также в роговице глаза".

Р.Исмайлова отметила, что в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян: "Органы здравоохранения нашей страны внимательно следят за процессом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Health Ministry: Incubation period of monkeypox can be up to 21 days
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Meymunçiçəyində inkubasiya dövrü bəzən 21 günə qədər ola bilər"

Самое читаемое

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
26 июля 2022 г. 09:11
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
27 июля 2022 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi