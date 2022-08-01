Минздрав: Инкубационный период при оспе обезьян может длиться 21 день

Инкубационный период при заражении оспой обезьян может длиться от 6 до 13 дней, порой до 21 дня.

Инкубационный период при заражении оспой обезьян может длиться от 6 до 13 дней, порой до 21 дня.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Центра по контролю за особо опасными инфекциями Минздрава Рита Исмайлова.

Она сказала, что в период заражения (продолжительность 0-5 дней) могут наблюдаться высокая температура, сильная головная боль, лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), боли в спине, миалгия (мышечные боли), сильная астения (слабость).

Говоря о первых проявлениях оспы обезьян, она отметила, что высыпания на коже начинаются через 1-3 дня после повышения температуры тела: "Сыпь преимущественно появляется на лице и конечностях. 95 процентов сыпи наблюдается в основном на лице. В 75 процентах случаев сыпь поражает ладони и подошву ног. Кроме того, высыпания наблюдаются и в слизистой оболочке полости рта (70 процентов), на половых органах (30 процентов), конъюнктиве (20 процентов), а также в роговице глаза".

Р.Исмайлова отметила, что в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян: "Органы здравоохранения нашей страны внимательно следят за процессом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем".