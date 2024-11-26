Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди

Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди

Министерство здравоохранения Азербайджана совместно с Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой 27-28 ноября проведут в Ханкенди медицинскую акцию.

Как сообщает Report, в рамках акции в городе будет развернута мобильная автомобильная клиника.

Врачи проведут диагностику и лечение глазных патологий у жителей города, а также расскажут о профилактических мерах по защите здоровья глаз.

Пациенты, которым требуется более сложное хирургическое лечение, получат направления в Национальный центр офтальмологии в Баку.