О нас

Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди

Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди
Здоровье
26 ноября 2024 г. 10:21
Минздрав и Национальный центр офтальмологии организуют медицинскую акцию в Ханкенди

Министерство здравоохранения Азербайджана совместно с Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой 27-28 ноября проведут в Ханкенди медицинскую акцию.

Как сообщает Report, в рамках акции в городе будет развернута мобильная автомобильная клиника.

Врачи проведут диагностику и лечение глазных патологий у жителей города, а также расскажут о профилактических мерах по защите здоровья глаз.

Пациенты, которым требуется более сложное хирургическое лечение, получат направления в Национальный центр офтальмологии в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah Xankəndidə tibbi aksiya keçiriləcək

Другие новости из категории

В Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации
ФотоВ Нахчыване с представителями ЮНИСЕФ обсуждены программы иммунизации
26 ноября 2024 г. 10:52
Тайяр Эйвазов: Резкое изменение климата приводит к распространению инфекционных заболеваний
Тайяр Эйвазов: Резкое изменение климата приводит к распространению инфекционных заболеваний
25 ноября 2024 г. 11:42
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых регионов Палестины, Франции, Германии, США и Алжира
25 ноября 2024 г. 11:10
Ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника
Ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника
24 ноября 2024 г. 21:49
Завтра погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Завтра погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
24 ноября 2024 г. 13:38
Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака
Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака
24 ноября 2024 г. 08:16
Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии
Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии
24 ноября 2024 г. 05:19
Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС
Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС
23 ноября 2024 г. 11:03
Председатель АПБА принял предпринимателей, действующих в сфере общественного питания
ФотоПредседатель АПБА принял предпринимателей, действующих в сфере общественного питания
21 ноября 2024 г. 18:39
Ученые выяснили, что COVID-19 поражает глубины легких неожиданным способом
Ученые выяснили, что COVID-19 поражает глубины легких неожиданным способом
20 ноября 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi