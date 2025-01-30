Минздрав и Госагентство создали совместную Рабочую группу

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создали совместную Рабочую группу по разработке службы первичной медико-санитарной помощи.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создали совместную Рабочую группу по разработке службы первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

Он отметил, что целью ведомства является решение вопросов, связанных с разработкой службы первичной медико-санитарной помощи: "Необходимо обеспечить доступность медицинских услуг для каждого, независимо от региона проживания".