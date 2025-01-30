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Минздрав и Госагентство создали совместную Рабочую группу

Минздрав и Госагентство создали совместную Рабочую группу Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создали совместную Рабочую группу по разработке службы первичной медико-санитарной помощи.
Здоровье
30 января 2025 г. 11:50
Минздрав и Госагентство создали совместную Рабочую группу

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создали совместную Рабочую группу по разработке службы первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения".

Он отметил, что целью ведомства является решение вопросов, связанных с разработкой службы первичной медико-санитарной помощи: "Необходимо обеспечить доступность медицинских услуг для каждого, независимо от региона проживания".

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Версия на английском языке Health Ministry and State Agency for Mandatory Health Insurance set up joint working group
Версия на азербайджанском языке İlkin tibbi sanitariya yardımı xidməti ilə bağlı İşçi Qrup yaradılıb

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