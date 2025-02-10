Минздрав и АПБА о вреде вейпинга: не так безобидны, как кажутся

Министерство здравоохранения и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выступили с обращением к гражданам по поводу электронных сигарет.

Минздрав и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выступили с совместным заявлением в связи с растущей популярностью электронных сигарет среди населения, в частности подростков.

Как сообщает Report, ведомства предупреждают граждан о вреде электронных сигарет, которые перестали восприниматься как альтернатива традиционным сигаретам и популярны среди людей, никогда не пробовавших табачные изделия раньше.

"К сожалению за последние годы вейпы стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру, они особенно популярны среди молодежи и женщин. Яркий дизайн, разнообразие вкусов, агрессивный маркетинг и реклама в социальных сетях делают электронные сигареты привлекательными для молодого поколения. Хотя изначально целевой аудиторией этих продуктов были люди, желающие бросить курить, статистика последних лет показывает, что использование вейпов стремительно распространяется среди некурящих. Исследования же подтверждают, что эти устройства далеко не безвредны", - говорится в заявлении.

Ведомства подчеркнули, что согласно некоторым исследованиям, электронные сигареты опаснее, чем традиционные, из-за высокого содержания никотина, тяжелых металлов и другие вредных веществ, которые в свою очередь оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека.

"Кроме того, пар от электронных сигарет опасен не только для курильщика, но и для окружающих его людей, особенно детей, беременных женщин и людей с респираторными заболеваниями. Из-за отсутствия традиционного дыма и специфического запаха вейпы употребляют даже в закрытых помещениях. По той же причине легко скрыть факт их употребления, что приводит к нарушению запретов в общественных местах, транспорте и ресторанах. Это создает дополнительные угрозы для здоровья общества и подчеркивает необходимость усиленного контроля", - говорится в заявлении.