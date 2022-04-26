Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками

«Хотя требование о ношении маски в Азербайджане отменено, рекомендуется пользоваться ими, особенно в местах массового скопления населения и в закрытых помещениях».

«Хотя требование о ношении маски в Азербайджане отменено, рекомендуется пользоваться ими, особенно в местах массового скопления населения и в закрытых помещениях».

Об этом Report сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тейяр Эйвазов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом контролируется и находится на устойчивом уровне: «Однако, пандемия не закончилась и вирус все еще обладает достаточным потенциалом, чтобы мутировать и вызвать новую волну распространения. Эпидемиологическая ситуация в окружающих нас странах относительно стабильная, можно с уверенностью сказать, что нынешняя благоприятная ситуация в стране некоторое время продолжится. Поэтому призываем население быть бдительными, строго соблюдать все ограничения в период карантина».