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 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками

 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками «Хотя требование о ношении маски в Азербайджане отменено, рекомендуется пользоваться ими, особенно в местах массового скопления населения и в закрытых помещениях».
Здоровье
26 апреля 2022 г. 11:40
 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками

«Хотя требование о ношении маски в Азербайджане отменено, рекомендуется пользоваться ими, особенно в местах массового скопления населения и в закрытых помещениях».

Об этом Report сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тейяр Эйвазов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом контролируется и находится на устойчивом уровне: «Однако, пандемия не закончилась и вирус все еще обладает достаточным потенциалом, чтобы мутировать и вызвать новую волну распространения. Эпидемиологическая ситуация в окружающих нас странах относительно стабильная, можно с уверенностью сказать, что нынешняя благоприятная ситуация в стране некоторое время продолжится. Поэтому призываем население быть бдительными, строго соблюдать все ограничения в период карантина».

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Версия на английском языке Ministry official says 'recommended' to wear masks indoors despite lifted mask mandate
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Maska tələbi ləğv edilsə də, qapalı məkanlarda taxılması tövsiyə olunur"

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