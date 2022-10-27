Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию

Для того чтобы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с пандемией, гражданам рекомендуется пройти полную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска.

Для того чтобы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с пандемией, гражданам рекомендуется пройти полную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска.

Об этом Report заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он напомнил, что в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения расценила новую коронавирусную инфекцию как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения:

"Это решение до сих пор остается в силе. Это означает, что международные эксперты по-прежнему считают, что угроза полностью не миновала. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане удовлетворительная, случаи заражения и число активных больных коронавирусом минимальные. Однако для сохранения достижений в борьбе с пандемией желательно, чтобы люди, входящие в группу риска, прошли полную вакцинацию".