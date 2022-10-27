О нас

Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию

Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию Для того чтобы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с пандемией, гражданам рекомендуется пройти полную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска.
Здоровье
27 октября 2022 г. 18:37
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию

Для того чтобы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с пандемией, гражданам рекомендуется пройти полную вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска.

Об этом Report заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он напомнил, что в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения расценила новую коронавирусную инфекцию как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения:

"Это решение до сих пор остается в силе. Это означает, что международные эксперты по-прежнему считают, что угроза полностью не миновала. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане удовлетворительная, случаи заражения и число активных больных коронавирусом минимальные. Однако для сохранения достижений в борьбе с пандемией желательно, чтобы люди, входящие в группу риска, прошли полную вакцинацию".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: "Risk qrupuna daxil olan insanların vaksinasiya prosesini tamamlaması arzuolunandır"

Самое важное

Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi