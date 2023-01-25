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Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом

Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом Вирусное заболевание первые 5-6 дней может протекать в более острой форме.
Здоровье
25 января 2023 г. 16:10
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом

Вирусное заболевание первые 5-6 дней может протекать в более острой форме.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, педиатр Акпер Гулиев.

По его словам, возникающие по истечении этого периода какие-либо симптомы и боли являются следствием бактериальной инфекции, и в этом случае следует обратиться к врачу и пройти лечение.

Гулиев подчеркнул, что если высокая температура держится больше пяти дней, это представляет опасность для детей и требует медицинского вмешательства.

"Если температура у ребенка не снижается более 4-5 дней, несмотря на применение жаропонижающих средств, необходимо пройти обследование", - сказал педиатр.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi uşaqlar arasında yayılan virusla bağlı valideynlərə çağırış edib

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