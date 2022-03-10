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Минздрав: COVID-19 может спровоцировать конъюнктивит 

Минздрав: COVID-19 может спровоцировать конъюнктивит  Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, может спровоцировать конъюнктивит.
Здоровье
10 марта 2022 г. 13:20
Минздрав: COVID-19 может спровоцировать конъюнктивит 

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, может спровоцировать конъюнктивит.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-офтальмолог Минздрава Турал Галбинур.

Согласно результатам некоторых научных исследований, коронавирусная инфекция может вызывать это глазное заболевание, при котором, помимо покраснения глаз, возможны также такие симптомы, как зуд, слезотечение, воспаление и отек.

Также у людей, страдающих диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями, ввиду нарушения в системе свертывания крови, коронавирус может провоцировать ретинальное кровотечение (внутриглазное кровоизлияние) и другие патологии. Если один или оба глаза вдруг перестали видеть (внезапная потеря зрения) следует немедленно обратиться к врачу-офтальмологу.

По словам специалиста, человеческий глаз - один из самых ценных и чувствительных органов чувств. К сожалению, одних только масок для защиты органов зрения от вируса, вызывающего COVID-19, - недостаточно.

Следует использовать защитные очки не только в солнечную, но и в холодную погоду. Чтобы предотвратить заражение, необходимо часто мыть руки, соблюдать правила личной гигиены, а также не следует руками касаться глаз, рта и носа. Желательно ограничить контакт с теми, кто не соблюдает правила личной гигиены, и сразу же обратиться к врачу при обнаружении первых признаков заболевания.

Особое внимание следует уделять гигиене глаз и использованию увлажняющих глазных капель. И, конечно же, не стоит забывать про вакцинацию - самый эффективный инструмент борьбы с пандемией COVID-19. Как неоднократно отмечали специалисты, наличие прививки помогает перенести коронавирус в более легкой форме.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "COVID-19 gözlərdə konyuktivitin yaranmasına səbəb ola bilər"

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