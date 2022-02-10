Минздрав будет сотрудничать с частными структурами

Министерство здравоохранения Азербайджана будет сотрудничать с частными структурами

Министерство здравоохранения Азербайджана будет сотрудничать с частными структурами

Как передает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил на брифинге.

По словам министра, подобная практика применяется во многих странах мира: "В мире возрастает потребность в качественной диагностике, и в данной сфере без институционального партнерства с какой-либо структурой невозможно обеспечить граждан высококачественной медициной".

Министр выразил надежду, что партнерство государственных и частных структур приведет к обеспечению дополнительного финансирования системы здравоохранения и доступности для граждан высококачественных медицинских услуг.