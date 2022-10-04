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Минздрав: Будет проведена экспертиза останков, обнаруженных в братской могиле в Эдилли

Минздрав: Будет проведена экспертиза останков, обнаруженных в братской могиле в Эдилли ”На основании решения Генеральной прокуратуры будет проведена судебно-медицинская экспертиза останков 12 военнослужащих, обнаруженных недавно в селе Эдилли Ходжавендского района".
Здоровье
4 октября 2022 г. 15:07
Минздрав: Будет проведена экспертиза останков, обнаруженных в братской могиле в Эдилли

”На основании решения Генеральной прокуратуры будет проведена судебно-медицинская экспертиза останков 12 военнослужащих, обнаруженных недавно в селе Эдилли Ходжавендского района".

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалат Гасанов.

По его словам, в ходе экспертизы будут определены их возраст, рост, пол, повреждения костей: “И сейчас на некоторых из них можно разглядеть следы от пуль. Видимо они были застрелены"

А.Гасанов отметил, что после установления личности в соответствии с правилами, установленными Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, останки будут переданы их семьям.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: “Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqdakı qalıqların ekspertizası aparılacaq”

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