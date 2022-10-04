Минздрав: Будет проведена экспертиза останков, обнаруженных в братской могиле в Эдилли

”На основании решения Генеральной прокуратуры будет проведена судебно-медицинская экспертиза останков 12 военнослужащих, обнаруженных недавно в селе Эдилли Ходжавендского района".

”На основании решения Генеральной прокуратуры будет проведена судебно-медицинская экспертиза останков 12 военнослужащих, обнаруженных недавно в селе Эдилли Ходжавендского района".

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалат Гасанов.

По его словам, в ходе экспертизы будут определены их возраст, рост, пол, повреждения костей: “И сейчас на некоторых из них можно разглядеть следы от пуль. Видимо они были застрелены"

А.Гасанов отметил, что после установления личности в соответствии с правилами, установленными Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, останки будут переданы их семьям.