Минздрав: Большинство врачей не считают себя героями

"Пандемия коронавируса еще раз подтвердила огромную потребность во врачах во всем мире, в частности в Азербайджане. За короткое время мы стали свидетелями того, насколько важна работа медицинских работников в стране".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов в интервью Real TV.

"Мы видим, как врачи и медицинские работники в стране борются с вирусом, как они на долгое время изолируются от своих семей, также всем известно число зараженных и умерших. Безусловно, все происходящее повышает уважение к врачам и медсестрам. Каждый высоко ценит их труд. Однако, большинство врачей и медсестер не считают себя героями. Так как их работа требует самоотверженности, они думают только об исцелении больных", - заявил Н.Зейналов.