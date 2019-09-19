Минздрав распространил информацию в связи с массовым отравлением в Исмаиллы

Минздрав Азербайджана распространил информацию в связи с массовым отравлением во время Фестиваля картофеля в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Report в министерстве, с признаками отравления в Исмаилинскую центральную районную больницу обратились 7 человек (3 мужчин, 4 женщины).

"По словам главврача Айдына Асадова, после оказания медицинской помощи пациентов отпустят домой. О случившемся проинформировали полицию и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана", - заявили в министерстве.