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Минздрав распространил информацию в связи с массовым отравлением в Исмаиллы

Минздрав Азербайджана о массовом отравлении в Исмаиллы

Минздрав Азербайджана распространил информацию в связи с массовым отравлением во время Фестиваля картофеля в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Report в министерстве, с признаками отравления в Исмаилинскую центральную районную больницу обратились 7 человек (3 мужчин, 4 женщины).

"По словам главврача Айдына Асадова, после оказания медицинской помощи пациентов отпустят домой. О случившемся проинформировали полицию и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана", - заявили в министерстве. 

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