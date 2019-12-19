Минздрав Азербайджана: 60% резидентов были направлены в регионы

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"Ежегодно в ноябре-декабре происходит назначение резидентов в регионы. В прошлом году 60% резидентов были направлены в регионы".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев.

По его словам, в этом году более 50% резидентов получили назначение в регионы: "Как в развитых, так и в не развитых государствах проблемой является нехватка врачей в регионах. Мы делаем все возможное, чтобы врачи оставались работать в регионах. Некоторое время назад были проведены стимулирующие мероприятия. Помимо зарплаты им выдавалась поощрительная сумма, они обеспечивались жильем".

Замминистра отметил, что они ожидают повторения такой программы: "Пока эти мероприятия не подтверждены. Получившие направление в регионы резиденты три года должны принудительно там осуществлять деятельность. Если кто-то может работать, то остается, а не желающего оставаться мы не можем принудить. Потому что срок контракта истекает. Но в те регионы направляются новые резиденты".