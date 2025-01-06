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Минздрав Азербайджана выступил с рекомендациями по предотвращению заражения метапневмовирусом

Минздрав Азербайджана выступил с рекомендациями по предотвращению заражения метапневмовирусом 13:51
Здоровье
6 января 2025 г. 14:19
Минздрав Азербайджана выступил с рекомендациями по предотвращению заражения метапневмовирусом

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с рекомендациями для предотвращения заражения метапневмовирусом на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, Казахстане и России.

Как сообщает Report, в министерстве отметили, что метапневмовирус - это сезонное респираторное заболевание, которое проявляется такими симптомами, как кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка и охриплость голоса.

"В группе риска находятся дети младшего возраста и люди с ослабленным иммунитетом. Обычно инфекция проходит за 7–10 дней, но у пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей возможно развитие осложнений, таких как бронхит или пневмония", - отметили в ведомстве.

Минздрав рекомендует лицам из уязвимых групп использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену рук и включать в рацион продукты, богатые витаминами. Лицам с респираторными симптомами советуют оставаться дома и получать симптоматическое лечение. Также гражданам из группы риска рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа.

"Для контроля за эпидемиологической ситуацией в стране проводятся молекулярные исследования для выявления циркулирующих штаммов вирусов", - добавили в Минздраве.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Health issues recommendations on preventing metapneumovirus infection
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi yeni yayılan respirator virusla bağlı açıqlama verib

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