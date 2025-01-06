Минздрав Азербайджана выступил с рекомендациями по предотвращению заражения метапневмовирусом

13:51

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с рекомендациями для предотвращения заражения метапневмовирусом на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, Казахстане и России.

Как сообщает Report, в министерстве отметили, что метапневмовирус - это сезонное респираторное заболевание, которое проявляется такими симптомами, как кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка и охриплость голоса.

"В группе риска находятся дети младшего возраста и люди с ослабленным иммунитетом. Обычно инфекция проходит за 7–10 дней, но у пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей возможно развитие осложнений, таких как бронхит или пневмония", - отметили в ведомстве.

Минздрав рекомендует лицам из уязвимых групп использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену рук и включать в рацион продукты, богатые витаминами. Лицам с респираторными симптомами советуют оставаться дома и получать симптоматическое лечение. Также гражданам из группы риска рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа.

"Для контроля за эпидемиологической ситуацией в стране проводятся молекулярные исследования для выявления циркулирующих штаммов вирусов", - добавили в Минздраве.