Минздраву Азербайджана выданы отрицательные заключения о 35 медучреждениях

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Рабочая группа, созданная на основании запросов, поступивших в министерство здравоохранения из министерства экономики, в "Отделе по работе с субъектами частной медицинской деятельности", при участии привлеченных экспертов и представителей министерства экономики за прошедший период оценила соответствие условий, созданных по адресу деятельности 159 частных медицинских учреждений, требованиям нормативно-правовых актов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Согласно результатам оценки, Минздраву были выданы положительные заключения о 124 медучреждениях (78%) и отрицательные заключения о 35 медучреждениях (22%).

"Были основательно изучены обращения и жалобы о субъектах частной медицинской деятельности, поступившие от 25 лиц в первой половине 2016 года. Предприняты необходимые меры, заявители были проинформированы о результатах", - сообщили в министерстве.