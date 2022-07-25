Минздрав Азербайджана вновь предупредил население в связи с пандемией коронавируса

"К сожалению, в Азербайджане наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Еженедельный прирост заболеваемости наблюдается и в соседних странах. Так, за последние две недели значительный рост числа зараженных коронавирусом отмечен в соседних Турции, Ира

"К сожалению, в Азербайджане наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Еженедельный прирост заболеваемости наблюдается и в соседних странах. Так, за последние две недели значительный рост числа зараженных коронавирусом отмечен в соседних Турции, Иране, Грузии и России".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Гахраман Хагвердиев.

По его словам, среди населения распространено мнение, что коронавирусная болезнь продолжается как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и, в случае заражения, можно вылечиться за короткий промежуток времени: "Однако следует знать, что даже легкое течение заболевания может послужить причиной возникновения у переболевшего постковидного синдрома, который может длиться 6 месяцев и более. В связи с появлением новых мутаций вируса COVID-19 его клиническая картина практически не изменилась. Так, при заболевании отмечается высокая температура, общая слабость, головные и мышечные боли, боли в животе и диарея".

Г.Хагвердиев отметил, что меры профилактики также остались неизменными: "Это частое и правильное мытье рук (не менее 20 секунд), соблюдение социальной дистанции (около 1,5-2 метров), ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, регулярное проветривание помещений. При появлении первых признаков вирусной инфекции следует обратиться к врачу и до прихода врача свести к минимуму контакт с окружающими людьми. В случае, если симптомы сохраняются, в обязательном порядке необходимо пройти тестирование на коронавирусную инфекцию".

Рекомендую гражданам быть максимально осторожными. Не стоит забывать, что коронавирус нового типа все еще с нами и по-прежнему опасен. Соблюдая эти простые профилактические меры, мы можем защитить себя и своих близких не только от коронавируса, но и от других инфекционных заболеваний", - добавил Хагвердиев.

Директор также коснулся и причин роста случаев заражения COVID-19: "Эксперты обосновывают этот рост новыми вариантами вируса, которые распространяются с июня этого года и являются более заразными, чем предыдущие. Омикрон сейчас ведет эпидемию, за 7 месяцев им заразилось 290 миллионов человек. Летальность у него невысокая, где-то 0,35 процента (количество летальных исходов среди пациентов с омикроном), а там, где вакцинация проводится активно, она ниже. По мнению эпидемиологов, ослабление или полная отмена антипандемических мер способствует проникновению и более быстрому распространению новых штаммов. Но есть и хорошие новости: количество осложнений и летальных исходов значительно ниже, чем в предыдущий период, когда преобладали такие штаммы как альфа, бета, гамма и наиболее опасная из всех - дельта. Естественно, возникновение обнадеживающей ситуации тесно связано с уровнем вакцинации населения. Однако, несмотря на это, рост числа случаев инфицирования может привести к увеличению показателей смертности, хотя и не до такой степени, как от варианта "дельта". Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу".