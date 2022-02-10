Минздрав Азербайджана установит новое сотрудничество с рядом госучреждений

Между Министерством здравоохранения и Государственной налоговой службой были проведены предварительные обсуждения, достигнута договоренность о сотрудничестве в области взаимной интеграции баз данных, проведения совместных контрольных мероприятий, усиления цифрового администрирования.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
По его словам, между Государственной налоговой службой и Министерством здравоохранения готовится план мероприятий по сотрудничеству:
"Также планируется тесное сотрудничество с Министерством образования и Агентством продовольственной безопасности для продвижения здорового образа жизни в образовательных учреждениях, с Госкомстатом - по статистике здравоохранения, с Министерством цифрового развития и транспорта - по внедрению геоинформационных систем, с Министерством финансов - по финансированию здравоохранения и другими структурами".