О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав Азербайджана установит новое сотрудничество с рядом госучреждений

Минздрав Азербайджана установит новое сотрудничество с рядом госучреждений Между Министерством здравоохранения и Государственной налоговой службой были проведены предварительные обсуждения, достигнута договоренность о сотрудничестве в области взаимной интеграции баз данных, проведения совместных контрольных мероприятий, усиления
Здоровье
10 февраля 2022 г. 12:41
Минздрав Азербайджана установит новое сотрудничество с рядом госучреждений

Между Министерством здравоохранения и Государственной налоговой службой были проведены предварительные обсуждения, достигнута договоренность о сотрудничестве в области взаимной интеграции баз данных, проведения совместных контрольных мероприятий, усиления цифрового администрирования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, между Государственной налоговой службой и Министерством здравоохранения готовится план мероприятий по сотрудничеству:

"Также планируется тесное сотрудничество с Министерством образования и Агентством продовольственной безопасности для продвижения здорового образа жизни в образовательных учреждениях, с Госкомстатом - по статистике здравоохранения, с Министерством цифрового развития и транспорта - по внедрению геоинформационных систем, с Министерством финансов - по финансированию здравоохранения и другими структурами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi bir sıra qurumlarla yeni əməkdaşlıq quracaq

Другие новости из категории

Минздрав будет сотрудничать с частными структурами
Минздрав будет сотрудничать с частными структурами
10 февраля 2022 г. 12:43
Теймур Мусаев: Мы не видим необходимости в снижении возраста вакцинации
Теймур Мусаев: Мы не видим необходимости в снижении возраста вакцинации
10 февраля 2022 г. 12:42
Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на Горячую линию
Глава Минздрава призвал быть терпеливыми и перезванивать на "Горячую линию"
10 февраля 2022 г. 12:15
В Азербайджане при Минздраве создадут единый колл-центр
В Азербайджане при Минздраве создадут единый колл-центр
10 февраля 2022 г. 11:57
Министр: Среди краткосрочных целей - формирование эффективной системы здравоохранения
Министр: Среди краткосрочных целей - формирование эффективной системы здравоохранения
10 февраля 2022 г. 11:55
В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения
В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения
10 февраля 2022 г. 11:51
Теймур Мусаев: Будет создан офис трансформации структур здравоохранения
Теймур Мусаев: Будет создан офис трансформации структур здравоохранения
10 февраля 2022 г. 11:40
Представитель ВОЗ призвала беременных женщин пройти вакцинацию
Представитель ВОЗ призвала беременных женщин пройти вакцинацию
10 февраля 2022 г. 11:31
Представитель ВОЗ: Мы всегда готовы поддержать Азербайджан
Представитель ВОЗ: Мы всегда готовы поддержать Азербайджан
10 февраля 2022 г. 10:56
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн
10 февраля 2022 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi