​Минздрав Азербайджана усилил меры в связи со "свиным гриппом"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Минздрав усилил меры, осуществляемые в Азербайджане в связи со "свиным гриппом".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в рамках мероприятий были выделены специальные палаты для госпитализации и лечения лиц, у которых могут возникнуть подозрения на инфекцию острого респираторного заболевания. Созданы условия для проведения лабораторных анализов, имеется необходимый лекарственный запас, ведутся работы по усилению дезинфекционного режима в медицинских учреждениях.

В рамках проведенных мероприятий в городах и районах республики осуществлены необходимые профилактические и предупредительные меры.

Напомним, что при сезонном гриппе состояние больного ухудшается через 10-15 дней, а при эпидемическом вирусе осложнение происходит через 2-3 дня.

Кроме того, при "свином гриппе" поражаются легкие.

Отмечается, что в этом месяце в медицинских учреждениях прошли лечение более 100 больных с острой респираторной вирусной инфекцией.