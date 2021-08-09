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Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок

Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок "Рост числа случаев заражения коронавирусом и рост показателей в соседних странах неизбежно отражаются на текущей ситуации в Азербайджане. Нужно учесть, что инфекция COVID-19 передается воздушно-капельным путем".
Здоровье
9 августа 2021 г. 17:41
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
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"Рост числа случаев заражения коронавирусом и рост показателей в соседних странах неизбежно отражаются на текущей ситуации в Азербайджане. Нужно учесть, что инфекция COVID-19 передается воздушно-капельным путем".

Об этом Report сообщила сотрудник Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения, врач-специалист Кенуль Исмайлова.

По ее словам, смягчение некоторых карантинных правил, туристический сезон также влияют на рост показателя: "Кроме того, степень заразности нового штамма также высокая, он легко распространяется. Если люди будут относиться к этому безразлично, то особый карантинный период может быть продлен на еще больший срок. Поэтому мы должны строго соблюдать меры защиты".

Врач-специалист посоветовала гражданам меньше посещать места массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, а также соблюдать правила гигиены и вакцинироваться.

K.Исмайлова сказала, что процесс вакцинации населения должен быть ускорен, с учетом того, что в осенний сезон повышается риск заражения.

В настоящее время в стране насчитывается 11 737 активно больных с коронавирусом. На сегодняшний день в Азербайджане 351 825 человек заразились COVID-19, а 33 025 выздоровели. Всего число смертей составляет 5 063. Также на сегодняшний день гражданам были введены 5 418 243 дозы вакцины.

Напомним, что согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 сентября не менее 80 процентов сотрудников государственных органов (учреждений) будут обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины или сертификат иммунитета. Также все студенты старше 18 лет будут обязаны иметь паспорт COVID-19. Кроме того, лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении, только при наличии паспорта COVID-19.

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Версия на английском языке Health Ministry: Mortality and morbidity high among unvaccinated persons
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Yoluxma və ölüm halları vaksinasiya olunmayanlar arasında yüksəkdir"

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