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    Минздрав Азербайджана: С места пожара своевременно эвакуированы 200 человек

    Министерство здравоохранения распространило официальную сообщение© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана распространило официальную информацию в связи с пожаром, который произошел в Республиканском наркологическом центре.

    Как сообщает Report, в сообщении говорится:

    "Утром 2 марта сильный ветер стал причиной короткого замыкания в здании Республиканского наркологического центра, в результате чего произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные машины и около 10 бригад скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

    200 человек пациентов и медицинского персонала были своевременно эвакуированы. В настоящее время эвакуированным лицам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Были осуществлены все необходимые мероприятия, однако в отдельных местах пожар был настолько сильным, что 24 человек не удалось спасти.

    Выражаем свои соболезнования членам семей и близким погибших!"

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