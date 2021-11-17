Минздрав Азербайджана призывает граждан из группы риска привиться "бустером"

"Коронавирусная инфекция не относится к числу заболеваний, вакцинация при которых формирует иммунитет на всю жизнь".

"Коронавирусная инфекция не относится к числу заболеваний, при которых вакцинация формирует иммунитет на всю жизнь".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что через определенное время в организме снижается приобретенный в результате вакцинации иммунитет: "Для более надежной защиты лицам из группы риска рекомендуется привиться бустерной дозой вакцины. Эта практика применяется не только в Азербайджане, но и во всех странах мира".

"Сокращение случаев заражения связано с вакцинацией. Ситуация находится на контролируемом уровне. Количество привитых бустерной дозой граждан достаточно велико", - подчеркнул инфекционист.