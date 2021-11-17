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Минздрав Азербайджана призывает граждан из группы риска привиться "бустером"

Минздрав Азербайджана призывает граждан из группы риска привиться "бустером" "Коронавирусная инфекция не относится к числу заболеваний, вакцинация при которых формирует иммунитет на всю жизнь".
Здоровье
17 ноября 2021 г. 15:48
Минздрав Азербайджана призывает граждан из группы риска привиться бустером

"Коронавирусная инфекция не относится к числу заболеваний, при которых вакцинация формирует иммунитет на всю жизнь".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что через определенное время в организме снижается приобретенный в результате вакцинации иммунитет: "Для более надежной защиты лицам из группы риска рекомендуется привиться бустерной дозой вакцины. Эта практика применяется не только в Азербайджане, но и во всех странах мира".

"Сокращение случаев заражения связано с вакцинацией. Ситуация находится на контролируемом уровне. Количество привитых бустерной дозой граждан достаточно велико", - подчеркнул инфекционист.

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Версия на английском языке Ministry of Health addresses high-risk individuals
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi xüsusi risk qrupuna aid olan şəxslərə müraciət edib

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