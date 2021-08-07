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Минздрав Азербайджана призвал граждан вакцинироваться

Минздрав Азербайджана призвал граждан вакцинироваться В Азербайджане вновь возросло число заразившихся коронавирусом. Однако увеличения числа тяжелобольных, а также роста смертности не наблюдается. Это связано с тем, что процесс вакцинации в стране идет активными темпами.
Здоровье
7 августа 2021 г. 12:57
Минздрав Азербайджана призвал граждан вакцинироваться

В Азербайджане вновь возросло число заразившихся коронавирусом. Однако увеличения числа тяжелобольных, а также роста смертности не наблюдается. Это связано с тем, что процесс вакцинации в стране идет активными темпами.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Пярвиз Абубекиров.

Представитель министерства отметил, что активное участие граждан в процессе вакцинации уменьшает вероятность осложнений и процент смертности: "Сравнительный анализ текущей ситуации и периода, когда в стране не применялась вакцинация, показывает, что сейчас уровень смертности невысок".

По словам заведующего отделом, определенная часть привитых людей может заразиться вирусом, но то, что они перенесут болезнь в легкой форме, уже было доказано исследованиями, проведенными по всему миру: "По результатам научных исследований было установлено, что после вакцинации вирусная нагрузка у заразившихся инфекцией граждан значительно ниже. Из-за низкой вирусной нагрузки большинство этих людей перенесли заболевание в легкой форме или вовсе бессимптомно. Это означает, что применение вакцины приводит к серьезному снижению случаев заражения среди людей. Поэтому Министерство здравоохранения просит граждан вакцинироваться, не теряя времени".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi vaksinasiya ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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