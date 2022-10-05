Минздрав Азербайджана опроверг обвинения Армении в связи с найденными в Эдилли останками

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов опроверг утверждения армянской стороны о том, что останки 12 человек, найденные на территории села Эдилли Ходжавендского района, были

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов опроверг утверждения армянской стороны о том, что останки 12 человек, найденные на территории села Эдилли Ходжавендского района, были закопаны азербайджанской стороной.

Как сообщает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, директор назвал эти обвинения абсолютно безосновательными.

По его словам, судя по тому, как смешались кости с землей, и речи быть не может о том, что эти останки были закопаны в землю позже: "С первого же взгляда становится ясно, что останки 12 человек принадлежат азербайджанским военным. Все они были захоронены в военной форме”, - отметил А.Гасанов.

По его словам, сколько еще таких захоронений на этой территории, неизвестно: "Это массовое бесчеловечное захоронение. Предварительный осмотр останков 12 человек позволяет говорить о том, что их подвергали пыткам. У всех руки поверх голов, на костях прослеживаются следы повреждений и травм. Переломы костей черепов свидетельствуют о нанесении ударов по ним тупым предметом".