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Минздрав Азербайджана опроверг обвинения Армении в связи с найденными в Эдилли останками

Минздрав Азербайджана опроверг обвинения Армении в связи с найденными в Эдилли останками Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов опроверг утверждения армянской стороны о том, что останки 12 человек, найденные на территории села Эдилли Ходжавендского района, были
Здоровье
5 октября 2022 г. 11:15
Минздрав Азербайджана опроверг обвинения Армении в связи с найденными в Эдилли останками

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов опроверг утверждения армянской стороны о том, что останки 12 человек, найденные на территории села Эдилли Ходжавендского района, были закопаны азербайджанской стороной.

Как сообщает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, директор назвал эти обвинения абсолютно безосновательными.

По его словам, судя по тому, как смешались кости с землей, и речи быть не может о том, что эти останки были закопаны в землю позже: "С первого же взгляда становится ясно, что останки 12 человек принадлежат азербайджанским военным. Все они были захоронены в военной форме”, - отметил А.Гасанов.

По его словам, сколько еще таких захоронений на этой территории, неизвестно: "Это массовое бесчеловечное захоронение. Предварительный осмотр останков 12 человек позволяет говорить о том, что их подвергали пыткам. У всех руки поверх голов, на костях прослеживаются следы повреждений и травм. Переломы костей черепов свидетельствуют о нанесении ударов по ним тупым предметом".

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Версия на английском языке Azerbaijan Health Ministry responds to Armenia's claims regarding mass grave discovered in Edilli
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqla bağlı Ermənistanın iddialarına cavab verib

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