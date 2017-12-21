Минздрав Азербайджана обратился к родителям в связи с новогодними подарками

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Иногда дата, указанная на упаковках новогодних подарков, не совпадает со сроком годности находящихся в них сладостей. По этой причине, покупая подарки, граждане должны быть внимательными".

Как сообщает Report, об этом на проведенной 21 декабря пресс-конференции заявил и.о. директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев.

Специалист напомнил, что в прежние годы встречались случаи продажи подарков с просроченными сладостями: "Раньше такие факты имели место. А сейчас, в связи с прекращением проверок предпринимательской деятельности, мы не можем проводить аналогичные проверки. В случае обращения, жалоба может быть расследована. С конца года центр не будет контролировать вопросы безопасности пищевых продуктов. Так как этим займется новосозданное Агентство по безопасности пищевых продуктов".