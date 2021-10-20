Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников

Министерство здравоохранения обратилось к родителям учащихся.

Министерство здравоохранения обратилось к родителям учащихся.

Как сообщает Report, специалист-эксперт Минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов отметил, что школьники относятся к группе не вакцинируемых.

Он напомнил, что маленькие дети относительно легко переносят коронавирус, однако могут заразить им учителей: "Учителя в свою очередь могут заразить своих домашних, несмотря на то, что 80% из них вакцинированы".

Инфекционист отметил, что дистанционное обучение неэффективно, а государство не хочет закрывать школы: "Поэтому родитель должен стараться быть постоянно осведомленным о состоянии здоровья ребенка. Было бы хорошо по утрам и вечерам дома измерять температуру детей. Независимо от болезни, выявлять больного ребенка нужно до посещения школы. Потому что это способствует росту зараженных".