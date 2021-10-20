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Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников

Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников Министерство здравоохранения обратилось к родителям учащихся.
Здоровье
20 октября 2021 г. 16:20
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
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Министерство здравоохранения обратилось к родителям учащихся.

Как сообщает Report, специалист-эксперт Минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов отметил, что школьники относятся к группе не вакцинируемых.

Он напомнил, что маленькие дети относительно легко переносят коронавирус, однако могут заразить им учителей: "Учителя в свою очередь могут заразить своих домашних, несмотря на то, что 80% из них вакцинированы".

Инфекционист отметил, что дистанционное обучение неэффективно, а государство не хочет закрывать школы: "Поэтому родитель должен стараться быть постоянно осведомленным о состоянии здоровья ребенка. Было бы хорошо по утрам и вечерам дома измерять температуру детей. Независимо от болезни, выявлять больного ребенка нужно до посещения школы. Потому что это способствует росту зараженных".

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Версия на английском языке Azerbaijani Health Ministry urges speeding up vaccination of children
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi valideynlərə müraciət edib

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