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Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с бустерной дозой вакцины

Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с бустерной дозой вакцины В соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике" в стране продолжается процесс вакцинации.
Здоровье
11 октября 2021 г. 12:32
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с бустерной дозой вакцины

В соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике" в стране продолжается процесс вакцинации.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Актуальность самого заразного на данный момент "дельта"-штамма коронавируса обуславливает более серьезную борьбу с вирусом. Кроме того, изменение сезонных погодных условий повышает риск распространения эпидемии.

Исследования доказали, что эффективность вакцин от коронавируса со временем снижается, возникает необходимость в третьей (бустерной) дозе для повышения иммунитета к болезни.

Отметим, что в Турции, Китае, Австрии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, России, Испании и Швейцарии уже стартовала вакцинация бустерной дозой.

С учетом результатов последних научных исследований и мутацией вируса COVID-19 Минздрав призывает лиц из группы риска, страдающих от хронических заболеваний, всех медработников и лиц старше 50 лет, привившихся обеими дозами вакцины, вакцинироваться 3-й (бустерной) дозой.

Для третьей дозы может использоваться любая утвержденная в Азербайджане вакцина.

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Версия на английском языке Health Ministry addresses population over booster dose
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi üçüncü dozanın vurulması ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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