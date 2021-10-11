Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с бустерной дозой вакцины

В соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике" в стране продолжается процесс вакцинации.

В соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике" в стране продолжается процесс вакцинации.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Актуальность самого заразного на данный момент "дельта"-штамма коронавируса обуславливает более серьезную борьбу с вирусом. Кроме того, изменение сезонных погодных условий повышает риск распространения эпидемии.

Исследования доказали, что эффективность вакцин от коронавируса со временем снижается, возникает необходимость в третьей (бустерной) дозе для повышения иммунитета к болезни.

Отметим, что в Турции, Китае, Австрии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, России, Испании и Швейцарии уже стартовала вакцинация бустерной дозой.

С учетом результатов последних научных исследований и мутацией вируса COVID-19 Минздрав призывает лиц из группы риска, страдающих от хронических заболеваний, всех медработников и лиц старше 50 лет, привившихся обеими дозами вакцины, вакцинироваться 3-й (бустерной) дозой.

Для третьей дозы может использоваться любая утвержденная в Азербайджане вакцина.