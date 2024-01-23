Минздрав Азербайджана: Наблюдается снижение числа случаев заражения вирусом гепатита А

Начиная с последних месяцев 2023 года в различных районах Азербайджана наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А.

Начиная с последних месяцев 2023 года в различных районах Азербайджана наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, в январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения поступила информация о ряде случаев заражения с диагнозом "Гепатит А" в Сураханском районе Баку.

"Зафиксированные случаи заболевания произошли в средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района.

Принимая во внимание, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил личной гигиены, наиболее эффективным способом защиты от него и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдение гигиенических правил и противоэпидемического режима.

Помимо этого, важными условиями являются периодическое обследование водопроводных и канализационных сетей в образовательных учреждениях, а также учет, ежегодная очистка, дезинфекция основных и резервных водных резервуаров.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на местах. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО "Азерсу", соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. В то же время, продолжаются работы по направлению промывки и дезинфекции водопроводов и резервуаров", - говорится в сообщении Минздрава.