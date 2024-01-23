О нас

Минздрав Азербайджана: Наблюдается снижение числа случаев заражения вирусом гепатита А

Минздрав Азербайджана: Наблюдается снижение числа случаев заражения вирусом гепатита А Начиная с последних месяцев 2023 года в различных районах Азербайджана наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А.
Здоровье
23 января 2024 г. 11:29
Минздрав Азербайджана: Наблюдается снижение числа случаев заражения вирусом гепатита А

Начиная с последних месяцев 2023 года в различных районах Азербайджана наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, в январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения поступила информация о ряде случаев заражения с диагнозом "Гепатит А" в Сураханском районе Баку.

"Зафиксированные случаи заболевания произошли в средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района.

Принимая во внимание, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил личной гигиены, наиболее эффективным способом защиты от него и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдение гигиенических правил и противоэпидемического режима.

Помимо этого, важными условиями являются периодическое обследование водопроводных и канализационных сетей в образовательных учреждениях, а также учет, ежегодная очистка, дезинфекция основных и резервных водных резервуаров.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на местах. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО "Азерсу", соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. В то же время, продолжаются работы по направлению промывки и дезинфекции водопроводов и резервуаров", - говорится в сообщении Минздрава.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Azərbaycanda hepatit A virusuna yoluxma halları azalıb, vəziyyət nəzarətdədir"

Другие новости из категории

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире
22 января 2024 г. 23:19
ВОЗ может не успеть разработать в срок договор по предотвращению пандемий
ВОЗ может не успеть разработать в срок договор по предотвращению пандемий
22 января 2024 г. 17:24
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии
22 января 2024 г. 11:35
Ученые назвали вредные и полезные для сна продукты
Ученые назвали вредные и полезные для сна продукты
21 января 2024 г. 08:39
Найден способ уменьшить вред грязного воздуха для сердца
Найден способ уменьшить вред грязного воздуха для сердца
21 января 2024 г. 02:59
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
20 января 2024 г. 12:18
TƏBİB: Девять пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку находятся в тяжелом состоянии
TƏBİB: Девять пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку находятся в тяжелом состоянии
19 января 2024 г. 12:31
TƏBİB получил новые полномочия
TƏBİB получил новые полномочия
19 января 2024 г. 10:20
ВОЗ предупредила о рисках применения ИИ в здравоохранении
ВОЗ предупредила о рисках применения ИИ в здравоохранении
18 января 2024 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi