Минздрав Азербайджана о резонансном видео, связанном с Домом малютки №1

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения внесло ясность в вызвавший резонанс в обществе видеоматериал о Доме малютки №1, находящемся в подчинении Главного управления здравоохранения г. Баку.

Как сообщает Report, по словам сотрудника пресс-службы министерства Сафайи Ахмедовой, в результате проведенных разбирательств выяснилось, что кадры не отражают действительности.

По ее словам, изображения были неверно истолкованы:

"Из кадров становится ясно, что в Доме малютки в машину загружали не продовольствие, а подлежащие стирке комплекты постельного белья. Что касается вопроса о детских подгузниках, подгузники 0-1 размера увезли, чтобы поменять их на 3-4 размеры".