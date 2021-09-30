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Минздрав Азербайджана будет проводить профилактические прививки

Минздрав Азербайджана будет проводить профилактические прививки Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сроков и порядка проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
Здоровье
30 сентября 2021 г. 15:42
Минздрав Азербайджана будет проводить профилактические прививки
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Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сроков и порядка проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

Как сообщает Report, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым постановлению, Министерство здравоохранения включено в список учреждений, обеспечивающих иммунопрофилактику для повышения уровня иммунитета среди населения с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Соответствующие структуры министерства и органов управления будут проводить профилактические прививки.

Ранее у Минздрава было это полномочие, однако решением Кабмина в ноябре прошлого года министерство было исключено из списка учреждений, обеспечивающих иммунопрофилактику.

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