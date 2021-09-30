Минздрав Азербайджана будет проводить профилактические прививки

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сроков и порядка проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сроков и порядка проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

Как сообщает Report, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым постановлению, Министерство здравоохранения включено в список учреждений, обеспечивающих иммунопрофилактику для повышения уровня иммунитета среди населения с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Соответствующие структуры министерства и органов управления будут проводить профилактические прививки.

Ранее у Минздрава было это полномочие, однако решением Кабмина в ноябре прошлого года министерство было исключено из списка учреждений, обеспечивающих иммунопрофилактику.