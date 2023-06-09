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Минздрав: Ароматизированные сигареты с ментоловой вкусовой добавкой так же вредны, как и обычные

Минздрав: Ароматизированные сигареты с ментоловой вкусовой добавкой так же вредны, как и обычные Зажженная сигарета является источником бокового дымового потока действующего на окружающих, которые вынуждены стать пассивными курильщиками и вдыхать вредоносные вещества. Поэтому вредному воздействию сигарет подвергаются как курящие, так и пассивные кури
Здоровье
9 июня 2023 г. 11:46
Минздрав: Ароматизированные сигареты с ментоловой вкусовой добавкой так же вредны, как и обычные

Зажженная сигарета является источником бокового дымового потока действующего на окружающих, которые вынуждены стать пассивными курильщиками и вдыхать вредоносные вещества. Поэтому вредному воздействию сигарет подвергаются как курящие, так и пассивные курильщики.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Тофик Мусаев.

Он отметил, что табачный дым является одним из основных факторов риска образования рака легких и вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: "Не существует "безопасного уровня" курения. Научно доказано, что в табачном дыме содержатся около 7000 химических веществ, из которых около 250 вредные, а 70 представляют собой чистые канцерогены".

"К сожалению, у некоторых людей сложилось неправильное представление о безопасности такого вида табакокурения, как кальян. При курении кальяна выделяется высокая концентрация угарного газа и других токсических веществ, вызывающих рак легкого. Кальянный дым, даже пройдя через фильтр, содержит большое количество опасных химических веществ, которые вызывают те же заболевания, что и у курящих сигареты людей. Ароматизированные сигареты, в которых в качестве вкусовой добавки используют ментол или мяту, так же вредны, как и обычные сигареты, увеличивают риск серьезных заболеваний и преждевременной смерти", - подчеркнул представитель министерства.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: “Mentol ətirli siqaretlər adi siqaretlər qədər zərərlidir”

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